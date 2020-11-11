UzAirways организует чартер из Уфы в Ташкент

Покупка билетов возможна на сайте авиакомпании, в ее офисах продаж, а также у региональных агентов.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. UzAirways организует чартерный рейс из Уфы в Ташкент 22 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет вылетит из российского города в 19.30 (по местному времени), в аэропорт столицы Узбекистана он прибудет в 22.20 (тоже по местному времени).

Попасть на борт можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть проведен не более чем за 72 часа до вылета) и с соблюдением визового режима РУз.

Покупка билетов возможна на сайте UzAirways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

Ранее национальный авиаперевозчик РУз сообщил о запланированном на 29 ноября чартерном рейсе по маршруту "Ташкент — Дели — Ташкент".