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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

UzAirways организует чартер из Уфы в Ташкент

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15384175/UzAirways-organizuet-charter-iz-Ufy-v-Tashkent.html

Покупка билетов возможна на сайте авиакомпании, в ее офисах продаж, а также у региональных агентов.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. UzAirways организует чартерный рейс из Уфы в Ташкент 22 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет вылетит из российского города в 19.30 (по местному времени), в аэропорт столицы Узбекистана он прибудет в 22.20 (тоже по местному времени).

Попасть на борт можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть проведен не более чем за 72 часа до вылета) и с соблюдением визового режима РУз.

Покупка билетов возможна на сайте UzAirways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

Ранее национальный авиаперевозчик РУз сообщил о запланированном на 29 ноября чартерном рейсе по маршруту "Ташкент — Дели — Ташкент".

Теги:
рейс, прямой рейс, Россия, Узбекистан, Ташкент, Уфа, Авиакомпания Uzbekistan Airways, UzAirways



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