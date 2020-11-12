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В Ашхабаде открыли монумент Туркменский алабай

Золотой памятник алабаю открыли в Ашхабаде — фото

Информационный портал Туркменистана
Общество
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Инициатива об установке монумента принадлежит главе государства. Общая высота сооружения составляет 15 метров: шесть из них — это фигура собаки.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в западной части Ашхабада золотой памятник алабаю.

Как сообщает государственное информагентство страны "Туркменистан сегодня", инициатива об установке монумента принадлежит главе государства.

В Ашхабаде открыли монумент Туркменский алабай
Информационный портал Туркменистана
В Ашхабаде открыли монумент "Туркменский алабай"

Общая высота памятника составляет 15 метров: шесть из них — это фигура собаки.

В Ашхабаде открыли монумент Туркменский алабай
Информационный портал Туркменистана
В Ашхабаде открыли монумент "Туркменский алабай"

Третьего июня — во Всемирный день велосипеда — Бердымухамедов открыл в столице монумент этому виду транспорта. Он представляет собой композицию, в центре которой земной шар с контурным изображением туркменской территории и надписью "Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути". Вокруг земного шара едут несколько велосипедистов золотого цвета в натуральную величину. У подножия монумента изображены караваны верблюдов и несущиеся вскачь кони.

В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду
Государственное информагентство Туркменистана "Туркменистан сегодня"
В столице Туркменистана открыли монумент велосипеду
Теги:
алабай, памятник, Туркменистан, Ашхабад, Гурбангулы Бердымухамедов



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