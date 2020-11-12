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В Узбекистане разрешат снимать на телефон нарушения ПДД с 2021 года

© Flickr / Garry Knight
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15388698/V-Uzbekistane-razreshat-snimat-na-telefon-narusheniya-PDD-s-2021-goda.html

С 1 января 2021-го нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Узбекистане нарушения ПДД разрешат фиксировать на мобильные телефоны со следующего года - такие поправки внесены в действующее законодательство, пишет УзА.

"Согласно постановлению, с 1 января 2021 года нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов. Все отправленные видеозаписи будут рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности", - говорится в информации.

Напомним, сейчас в Узбекистане записи о нарушениях ПДД принимаются только с видеорегистратора, сделанные не позднее трех дней с момента происшествия. Очевидцам, зафиксировавшим подобные противозаконные действия, перечисляется вознаграждение в размере 5% от БРВ (11 150 сумов) общей суммы установленного штрафа.

Узбекистанцам разрешат фиксировать факты нарушения ПДД на телефон >>

Такое нововведение предоставит водителям и пешеходам дополнительную возможность для выявления случаев несоблюдения правил дорожного движения. 

Теги:
фотосъемка, съемка, мобильный телефон, нарушения, Узбекистан, Узбекистан, ПДД



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