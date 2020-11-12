Вакцина от COVID-19 должна принадлежать всему человечеству — Камилов

Министр отметил, что препараты разрабатываются на основе знаний, которое накопило человечество в течение десятилетий и даже столетий.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов прокомментировал выступление главы республики Шавката Мирзиёева на саммите ШОС.

Напомним, что узбекский лидер затронул разные вопросы, в том числе выдвинул несколько инициатив в сфере здравоохранения.

Мирзиёев предложил создать сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии, и подготовить совместные отряды врачей для повышения безопасности здоровья людей.

Продолжая тему борьбы с пандемией, Камилов отметил, что главные принципы, которые должны сегодня установиться в мире и в том числе в рамках ШОС, — это равенство и сотрудничество на основе доверия.

"Смысл всех его (президента. – Sputnik) заявлений касательно пандемии сводится к тому, что разрабатываемые сегодня вакцины делаются на основе знаний, которое накопило человечество в течение десятилетий, столетий. Поэтому эта продукция должна принадлежать всему человечеству. Здесь надо избегать всякой политизации: что если где-то появится вакцина – кто-то может получить, а кто-то не сможет", — заявил министр.

По его словам, идеи Мирзиёева заключаются в том, что все люди, нации и народы должны иметь равный доступом к тому, что поможет преодолеть этот вызов.

Между тем Камилов добавил, что глава республики всегда не просто озвучивает проблему, но и предлагает пути ее решения. Что и было сделано в том числе на саммите ШОС, заключил глава МИД.