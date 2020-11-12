Кыргызское землетрясение ощутили в Узбекистане

Эпицентр подземных толчков находился в 368 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане днем в четверг ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Кыргызстане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Двенадцатого ноября в 13.25 по ташкентскому времени <...> произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 41,06 градуса северной широты; 73,61 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,8. Глубина — шесть километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 368 километров в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган: 163 км, 2 балла;

Андижан: 111 км, 3 балла;

Фергана: 171 км, 2 балла.

В предыдущий раз землетрясение в столице Узбекистана и ряде регионов республики ощущалось 10 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане.