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Сейсмограф

Кыргызское землетрясение ощутили в Узбекистане

© CC BY 2.0 / ray_explores / Seismograph, San Juan Bautista Mission
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15389525/Kyrgyzskoe-zemletryasenie-oschutili-v-Uzbekistane.html

Эпицентр подземных толчков находился в 368 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане днем в четверг ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Кыргызстане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Двенадцатого ноября в 13.25 по ташкентскому времени <...> произошло землетрясение в Кыргызстане. Координаты: 41,06 градуса северной широты; 73,61 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,8. Глубина — шесть километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 368 километров в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган: 163 км, 2 балла;
  • Андижан: 111 км, 3 балла;
  • Фергана: 171 км, 2 балла.

В предыдущий раз землетрясение в столице Узбекистана и ряде регионов республики ощущалось 10 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане.

Теги:
землетрясение, Узбекистан, Кыргызстан



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