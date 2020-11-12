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Военнослужащие афганских сил безопасности

Лидер "Исламского движения Узбекистана"* убит в Афганистане

© AP Photo / STR
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15389868/Lider-Islamskogo-dvizheniya-Uzbekistana-ubit-v-Afganistane.html

Азиз Юлдаш ликвидирован в результате действий национальных сил безопасности ИРА. Его сын Хикмат ранен.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Силы безопасности Афганистана ликвидировали лидера международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (ИДУ) Азиза Юлдаша в провинции Фарьяб на северо-западе страны, сообщили в Министерстве обороны ИРА.

"Азиз Юлдаш, лидер "Исламского движения Узбекистана"*, убит, его сын Хикмат ранен в результате действий национальных сил безопасности Афганистана (ANSF) в районе Гормач провинции Фарьяб. Азиз Юлдаш причастен к террористическим нападениям и массовому убийству афганцев в северных провинциях", — говорится в публикации ведомства в Twitter.

В июле этого года Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресекли деятельность межрегиональной структуры ИДУ*, были задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, которые призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.

Спецоперация проводилась ФСБ при участии МВД и Росгвардии.

* "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ) — запрещенная в России, РУз и ряде других стран международная террористическая организация

Теги:
Узбекистан, Борьба с терроризмом, Террористы, Афганистан



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