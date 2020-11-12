В Сурхандарье чиновники купили авто за 349 млн по поддельным документам

В Министерстве финансов обратились в Генпрокуратуру о принятии мер в отношении должностных лиц Государственного налогового управления Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространилась информация о приобретении Государственным налоговым управлением (ГНУ) Сурхандарьинской области автомобиля Equinox за 349 млн сумов. Согласно данным портала госзакупок, покупка машины была одобрена Минфином. Однако в финансовом органе госуправления опровергли данный факт.

В министерстве отмечают, что ГНУ Сурхандарьинской области второго октября обратилось к ним с письмом, в котором значилась покупка автомобиля Nexia-3, так как предыдущее транспортное средство Nexia-2, находившееся на балансе Управления с 2013 года, устарело. В ответном письме Минфин указал, что не имеет возражений на продажу старого и покупку нового автомобиля.

Позже выяснилось, что в ГНУ 30 сентября заключили контракт с "Авто-центр-Кашкадарья" и приобрели автомобиль Equinox. Таким образом, в налоговом управлении подделали документ Министерства финансов, заменив название машины.

"Оригинал письма можно просмотреть, отсканировав QR-код, размещенный на письме", - подчеркнули в Министерстве.

Впоследствии Минфин обратился в Генпрокуратуру о принятии мер в отношении должностных лиц ГНУ.

Отмечается, что в Государственном налоговом комитете также начали внутреннюю служебную проверку.