В Узбекистане перенесли перепись населения

Ранее процедуру планировалось организовать в 2022 году. В последний раз она проводилась в республике в 1989-м.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Первая за годы независимости перепись населения Узбекистана перенесена с 2022 на 2023 год, сообщили в Государственном комитете по статистике.

Причина этого решения — пандемия коронавируса. На аналогичный шаг также пошли Россия, Казахстан и Армения — там процедуру намеревались организовать в 2020-м, но планы изменились и теперь в графиках 2021 год.

"Перепись населения считается широкомасштабным, трудоемким и дорогостоящим мероприятием, которое требует двух-трех лет подготовительных работ", — отметили в Госкомстате.

В феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев своим указом установил, что первая за годы независимости Узбекистана всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году. В последний раз процедура проводилась в республике в 1989-м.

В марте 2020-го глава государства подписал закон, который предусматривает организацию переписи не реже одного раза в десять лет.

По последним данным, численность постоянного населения страны составляет 34 478 041 человек, из них 17 139 034 — мужчины, 17 339 006 — женщины.