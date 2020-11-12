С 16 ноября вузы Узбекистана вернутся к очной форме обучения — Минобразования

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 16 ноября высшие учебные заведения в Узбекистане возобновят очные занятия.
Данное решение было принято Республиканской спецкомиссией, сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.
"Все вузы продолжат учебный процесс в традиционной форме с 16 ноября на основе разработанных мер и планов", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
Высшие учебные учреждения также сами определят график занятий, чтобы избежать скопления учащихся.