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Студенты на лекции

С 16 ноября вузы Узбекистана вернутся к очной форме обучения — Минобразования

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15393935/S-16-noyabrya-vuzy-Uzbekistana-vernutsya-k-ochnoy-forme-obucheniya--Minobrazovaniya.html

Это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 от 12 ноября.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. С 16 ноября высшие учебные заведения в Узбекистане возобновят очные занятия. 

Данное решение было принято Республиканской спецкомиссией, сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования. 

"Все вузы продолжат учебный процесс в традиционной форме с 16 ноября на основе разработанных мер и планов", — говорится в заявлении ведомства. 

Отмечается, что каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Высшие учебные учреждения также сами определят график занятий, чтобы избежать скопления учащихся. 

Теги:
Образование, студенты, Министерство высшего и среднего специального образования, Узбекистан, вузы



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