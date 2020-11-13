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TikTok

В ногу со временем: у ГУВД Ташкента появился аккаунт в TikTok

© AFP 2018 / MANJUNATH KIRAN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15396821/V-nogu-so-vremenem-u-GUVD-Tashkenta-poyavilsya-akkaunt-v-TikTok.html

В настоящее время ГУВД опубликовало два видео со спортивных занятий, которые уже набрали сотни просмотров.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. ГУВД Ташкента не отстает от трендов - у ведомства появился аккаунт в TikTok. 

Примечательно, что это первый государственный орган, создавший аккаунт в этой социальной сети.

В настоящее время ГУВД опубликовало два видео со спортивных занятий, которые уже набрали сотни просмотров.

Молодой узбекистанец стал самым высокооплачиваемым тиктокером по версии Forbes >>

Напомним, TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Теги:
TikTok, ГУВД Ташкента, Социальная сеть, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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