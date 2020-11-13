Сельским врачам с трехлетним стажем выплатят 30 млн сумов и предоставят жилье

На основе ипотечных программ совместно с коммерческими банками и хокимами районов планируется выделить жилье в первую очередь медикам, осуществляющим деятельность в отдаленных семейных поликлиниках.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В соответствии с указом президента, с 2021 года в республике будет введена специальная программа для врачей, работающих в семейных сельских медпунктах и поликлиниках, расположенных в отдаленной местности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что врачам, окончившим медицинский вуз и осуществляющим профессиональную деятельность в сельских семейных поликлиниках, будет выплачено единоразовое пособие в размере 30 млн сумов при условии трехлетнего непрерывного стажа.

Также документом предусмотрено, что врачам, не имеющим своей квартиры в другом регионе, предоставят служебное жилье сроком на три года или компенсируют арендную плату за проживание в размере двукратной базовой расчетной величины.

К тому же на основе ипотечных программ совместно с коммерческими банками и хокимами районов планируется выделить жилье в первую очередь врачам, осуществляющим деятельность в сельских семейных поликлиниках.

Напомним: в ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость привлечения выпускников медвузов к сельской врачебной практике и семейным поликлиникам путем создания достойных условий для них.