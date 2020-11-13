В Узбекистане для ряда студентов продлили срок оплаты обучения в вузе

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В узбекских вузах продлили срок оплаты за обучение для студентов, обучающихся на договорной основе.
Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.
Решение было принято в связи с обращениями студентов, их родителей, а также ректоров вузов.
Так, срок оплаты контракта теперь продлен до 1 декабря для:
- абитуриентов (в том числе иностранцев), зачисленных на первый курс вуза на платно-контрактной основе;
- ранее исключенных студентов, восстановивших обучение;
- студентов, решивших перевестись из другого учебного заведения.
Накануне стало известно, что с 16 ноября вузы республики возобновят очные занятия.
Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
Высшие учебные учреждения также сами определят график занятий, чтобы избежать скопления учащихся.