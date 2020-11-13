В Узбекистане для ряда студентов продлили срок оплаты обучения в вузе

Ранее сообщалось, что с этого учебного года студенты имеют право оплатить обучение частями четыре раза в год.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В узбекских вузах продлили срок оплаты за обучение для студентов, обучающихся на договорной основе.

Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.

Решение было принято в связи с обращениями студентов, их родителей, а также ректоров вузов.

Так, срок оплаты контракта теперь продлен до 1 декабря для:

абитуриентов (в том числе иностранцев), зачисленных на первый курс вуза на платно-контрактной основе;

ранее исключенных студентов, восстановивших обучение;

студентов, решивших перевестись из другого учебного заведения.

Накануне стало известно, что с 16 ноября вузы республики возобновят очные занятия.

Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Высшие учебные учреждения также сами определят график занятий, чтобы избежать скопления учащихся.