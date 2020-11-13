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Студенты в аудитории

В Узбекистане для ряда студентов продлили срок оплаты обучения в вузе

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15398988/V-Uzbekistane-dlya-ryada-studentov-prodlili-srok-oplaty-obucheniya-v-vuze.html

Ранее сообщалось, что с этого учебного года студенты имеют право оплатить обучение частями четыре раза в год.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В узбекских вузах продлили срок оплаты за обучение для студентов, обучающихся на договорной основе.

Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.

Решение было принято в связи с обращениями студентов, их родителей, а также ректоров вузов. 

Так, срок оплаты контракта теперь продлен до 1 декабря для:

  • абитуриентов (в том числе иностранцев), зачисленных на первый курс вуза на платно-контрактной основе;
  • ранее исключенных студентов, восстановивших обучение;
  • студентов, решивших перевестись из другого учебного заведения. 

Накануне стало известно, что с 16 ноября вузы республики возобновят очные занятия. 

Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Высшие учебные учреждения также сами определят график занятий, чтобы избежать скопления учащихся. 

Теги:
оплата, деньги, студент, высшее образование, Узбекистан, вузы



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