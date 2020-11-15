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Отабеков заявил о вероятности ухудшения эпидемической ситуации в стране

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201115/15405298/Otabekov-zayavil-o-veroyatnosti-ukhudsheniya-epidemicheskoy-situatsii-v-strane.html

Член штаба охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие" и призвал население Узбекистана к бдительности.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине Нурмат Отабеков в рамках брифинга в пресс-центре AИМК заявил о том, что все еще существует возможность дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Узбекистане.

"Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие". Нужно быть бдительными. Если граждане будут небезразличны к своему здоровью, если при появлении каких-либо клинических признаков заболевания они будут обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением дома, то мы можем сохранить стабильность", - отметил медик.

По словам специалиста, осень-зима - период сезонных вспышек вирусных, респираторных заболеваний, именно поэтому всем гражданам необходимо повысить свою ответственность.

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кто, по его заключению, представляет самую большую опасность для окружающих - это люди, вылечившиеся от коронавируса и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

По его словам, даже после выздоровления COVID-19 все еще остается в верхних дыхательных путях.

И если переболевший коронавирусом человек не носит маску, то он попросту становится разносчиком заболевания. 

Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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