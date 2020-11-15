Отабеков заявил о вероятности ухудшения эпидемической ситуации в стране

Член штаба охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие" и призвал население Узбекистана к бдительности.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине Нурмат Отабеков в рамках брифинга в пресс-центре AИМК заявил о том, что все еще существует возможность дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Узбекистане.

"Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие". Нужно быть бдительными. Если граждане будут небезразличны к своему здоровью, если при появлении каких-либо клинических признаков заболевания они будут обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением дома, то мы можем сохранить стабильность", - отметил медик.

По словам специалиста, осень-зима - период сезонных вспышек вирусных, респираторных заболеваний, именно поэтому всем гражданам необходимо повысить свою ответственность.

Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кто, по его заключению, представляет самую большую опасность для окружающих - это люди, вылечившиеся от коронавируса и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

По его словам, даже после выздоровления COVID-19 все еще остается в верхних дыхательных путях.

И если переболевший коронавирусом человек не носит маску, то он попросту становится разносчиком заболевания.