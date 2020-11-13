Самые опасные распространители COVID: кто они? — рассказал заслуженный врач РФ

Медик объяснил, что если человек переболеет коронавирусом, то считать, что он отныне абсолютно безобиден, — некорректно.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Самую большую опасность для окружающих представляют люди, вылечившиеся от коронавируса и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

Такого мнения придерживается заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, даже после выздоровления COVID-19 все еще остается в верхних дыхательных путях.

И если переболевший коронавирусом человек не носит маску, то он попросту становится разносчиком заболевания.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — пояснил Карабиненко.

Ранее специалисты ответили на несколько вопросов, связанных с распространением инфекции. В частности, "можно ли заразиться коронавирусом через еду?" и "можно ли подхватить инфекцию в лифте?".

На первый вопрос эксперты ответили так: вероятность заражения COVID-19 через пищу близка к нулю. Это касается в том числе еды из ресторана.

Риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.

Что касается лифтов, то здесь ситуация уже не такая оптимистичная.

Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что лифт маленький.