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Самые опасные распространители COVID: кто они? — рассказал заслуженный врач РФ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15399258/Samye-opasnye-rasprostraniteli-COVID-kto-oni--rasskazal-zasluzhennyy-vrach-RF.html

Медик объяснил, что если человек переболеет коронавирусом, то считать, что он отныне абсолютно безобиден, — некорректно.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Самую большую опасность для окружающих представляют люди, вылечившиеся от коронавируса и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Такого мнения придерживается заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, даже после выздоровления COVID-19 все еще остается в верхних дыхательных путях.

И если переболевший коронавирусом человек не носит маску, то он попросту становится разносчиком заболевания. 

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — пояснил Карабиненко.

Ранее специалисты ответили на несколько вопросов, связанных с распространением инфекции. В частности, "можно ли заразиться коронавирусом через еду?" и "можно ли подхватить инфекцию в лифте?".

© Sputnik / Владимир Трефилов
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На первый вопрос эксперты ответили так: вероятность заражения COVID-19 через пищу близка к нулю. Это касается в том числе еды из ресторана.

Риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.

Что касается лифтов, то здесь ситуация уже не такая оптимистичная. 

Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что лифт маленький.

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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