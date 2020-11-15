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Лекарственный препарат

Незаконный оборот медикаментов активизировался в период пандемии - ГТК

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201115/15405548/Nezakonnyy-oborot-medikamentov-aktivizirovalsya-v-period-pandemii---GTK.html

С поличным были задержаны двое граждан в тот момент, когда пытались незаконно продать условному покупателю за $10 100 шесть тысяч единиц лекарственного препарата иностранного производства "Gracide-S" общей стоимостью 105 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Государственном таможенном комитете рассказали, что число случаев правонарушений, связанных с незаконным оборотом лекарственных препаратов возросло в период распространения COVID-19.

Мужчина держит лекарство
Unsplash / Volodymyr Hryshchenko
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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления ГТК по Ташкентской области во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов провели очередное оперативное мероприятие на территории Чиланзарского района столицы.

С поличным были задержаны двое граждан в тот момент, когда пытались незаконно продать условному покупателю за $10 100 шесть тысяч единиц лекарственного препарата иностранного производства "Gracide-S" общей стоимостью 105 млн сумов.

В ходе еще одного оперативного мероприятия также с поличным был задержан узбекистанец также в момент незаконной продажи условному покупателю за $10 000 четырех с половиной тысяч единиц лекарственного препарата иностранного производства под названием "Бактазон", общей стоимостью 166,5 млн сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, незаконные операции, незаконный ввоз, медикаменты, Карантин, коронавирус



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