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Что построят на месте парка им. Гафура Гуляма - ответ Минкульта

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15409309/Chto-postroyat-na-meste-parka-im-Gafura-Gulyama---otvet-Minkulta.html

В скором времени владельцы устаревших аттракционов и игрового оборудования демонтируют их с территории объекта. 

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Минкульте опровергли сообщения, появившиеся в социальной сети о том, что на месте столичного парка им. Гафура Гуляма будет возведен жилой комплекс.

"На территории парка действительно начался рабочий процесс. Ведется снос легких конструкций. Согласно проекту, строительство жилых комплексов в парковой зоне не предусмотрено", — говорится в сообщении ведомства.

В скором времени владельцы устаревших аттракционов и игрового оборудования демонтируют их с территории объекта. 

В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.
Пресс-служба Министерства Культуры Узбекистана
В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.

"Пруд, деревья и другие растения на территории парка во время реконструкции не пострадали, за ними регулярно ухаживают", — подчеркнули в Минкульте.

В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.
Пресс-служба Министерства Культуры Узбекистана
В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.

Летом 2020 года было решено модернизировать и обновить парк им. Гафура Гуляма. Он был передан компании BMP Smart Decision Private Limited на 49 лет с соответствующими инвестиционными обязательствами.

А в сентябре 2019 года хоким Ташкента заверил граждан, что вход в парк останется бесплатным, деревья не тронут. Интересы предпринимателей также не будут ущемлены. Все, кто трудился на территории парка, продолжат свою работу и обременены непосильными условиями не будут.

Теги:
опровержение, жилой дом, Строительство, Министерство культуры Узбекистана, культурное наследие



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