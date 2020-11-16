Что построят на месте парка им. Гафура Гуляма - ответ Минкульта

В скором времени владельцы устаревших аттракционов и игрового оборудования демонтируют их с территории объекта.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Минкульте опровергли сообщения, появившиеся в социальной сети о том, что на месте столичного парка им. Гафура Гуляма будет возведен жилой комплекс.

"На территории парка действительно начался рабочий процесс. Ведется снос легких конструкций. Согласно проекту, строительство жилых комплексов в парковой зоне не предусмотрено", — говорится в сообщении ведомства.

В скором времени владельцы устаревших аттракционов и игрового оборудования демонтируют их с территории объекта.

Пресс-служба Министерства Культуры Узбекистана В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.

"Пруд, деревья и другие растения на территории парка во время реконструкции не пострадали, за ними регулярно ухаживают", — подчеркнули в Минкульте.

Пресс-служба Министерства Культуры Узбекистана В Минкульте опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на месте парка им. Гафура Гуляма.

Летом 2020 года было решено модернизировать и обновить парк им. Гафура Гуляма. Он был передан компании BMP Smart Decision Private Limited на 49 лет с соответствующими инвестиционными обязательствами.

А в сентябре 2019 года хоким Ташкента заверил граждан, что вход в парк останется бесплатным, деревья не тронут. Интересы предпринимателей также не будут ущемлены. Все, кто трудился на территории парка, продолжат свою работу и обременены непосильными условиями не будут.