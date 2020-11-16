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В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Республики Узбекистан

В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Узбекистана

Правительство Кыргызской республики
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (960)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15409655/V-Bishkek-pribyl-gumanitarnyy-gruz-iz-Uzbekistana.html

В составе медицинского груза - защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В столицу Кыргызстана прибыл очередной гуманитарный груз, направленный по распоряжению руководства Узбекистана. Об этом сообщили в правительстве КР.

В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Республики Узбекистан
Правительство Кыргызской республики
В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Республики Узбекистан

В рамках церемонии приема-передачи груза вице-премьер Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева поблагодарила власти Узбекистана за оказанную помощь в рамках мер по борьбе с COVID-19.

"Это не первая по счету гуманитарная помощь, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хочу отметить, что поддержка узбекской стороной в трудную минуту весьма своевременна и является свидетельством поистине братских отношений между странами", - отметила Сурабалдиева.

В составе медицинского груза - защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

Флаги Кыргызстана и Узбекистана
Правительство Кыргызской республики
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В июле 2020 года Узбекистан передал Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи, которая включала в себя мобильные концентраты кислорода и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами.

Общий вес груза составил восемь тонн. Он был доставлен воздушным транспортом.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (960)
Теги:
гуманитарная помощь, Узбекистан, Кыргызстан



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