В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Узбекистана

В составе медицинского груза - защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В столицу Кыргызстана прибыл очередной гуманитарный груз, направленный по распоряжению руководства Узбекистана. Об этом сообщили в правительстве КР.

Правительство Кыргызской республики В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Республики Узбекистан

В рамках церемонии приема-передачи груза вице-премьер Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева поблагодарила власти Узбекистана за оказанную помощь в рамках мер по борьбе с COVID-19.

"Это не первая по счету гуманитарная помощь, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хочу отметить, что поддержка узбекской стороной в трудную минуту весьма своевременна и является свидетельством поистине братских отношений между странами", - отметила Сурабалдиева.

В составе медицинского груза - защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

В июле 2020 года Узбекистан передал Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи, которая включала в себя мобильные концентраты кислорода и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами.

Общий вес груза составил восемь тонн. Он был доставлен воздушным транспортом.