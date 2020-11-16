UzAirways будет чаще летать из Ташкента в Дубай

Покупка билетов возможна на сайте UzAirways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 декабря увеличивает число рейсов из Ташкента в Дубай с четырех до пяти в неделю, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Самолеты будут летать из столицы Узбекистана в крупнейший город ОАЭ по понедельникам, средам, пятницам, четвергам и воскресеньям.

Направление Время вылета и прибытия Время вылета и прибытия (обратный рейс) Ташкент — Дубай — Ташкент 08.25/11.00 12.25/16.35

Покупка билетов возможна на сайте Uzbekistan Airways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

UzAirways на сегодня возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Казахстан, США, Кыргызстан, Турцию, Германию и ОАЭ. Пассажиры, прилетающие в РУз из этих стран, должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языке. Также пассажиры (кроме прибывающих из Беларуси) должны заполнить анкету с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию.