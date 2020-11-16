17:55 16 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

UzAirways будет чаще летать из Ташкента в Дубай

Sputnik / Мария Науменко
Общество
Получить короткую ссылку
206 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15414051/UzAirways-budet-chasche-letat-iz-Tashkenta-v-Dubay.html

Покупка билетов возможна на сайте UzAirways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways с 1 декабря увеличивает число рейсов из Ташкента в Дубай с четырех до пяти в неделю, сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании.

Самолеты будут летать из столицы Узбекистана в крупнейший город ОАЭ по понедельникам, средам, пятницам, четвергам и воскресеньям.

Направление Время вылета и прибытия Время вылета и прибытия (обратный рейс)
Ташкент — Дубай — Ташкент 08.25/11.00 12.25/16.35

 

Покупка билетов возможна на сайте Uzbekistan Airways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

UzAirways на сегодня возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Казахстан, США, Кыргызстан, Турцию, Германию и ОАЭ. Пассажиры, прилетающие в РУз из этих стран, должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языке. Также пассажиры (кроме прибывающих из Беларуси) должны заполнить анкету с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию.

Теги:
ОАЭ, прямой рейс, рейс, Узбекистан, Дубай, Авиакомпания Uzbekistan Airways



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться