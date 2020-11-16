Водителей, планирующих маршрут через Камчик, предупредили об опасности

Ожидается туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Водителей, которые планируют свои маршруты в районе перевала Камчик, предупредили в Узгидрометцентре.

"18-19 ноября в районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" ожидается снег, временами сильный", - говорится в сообщении.

Ожидается туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

Также с 18 ноября ожидается резкое похолодание, а к 19-20 ноября температура понизится ночью до 15-18 градусов мороза, днем до 9-12 градусов мороза.

В Узбекистан идут морозы и снегопад >>

Водителей просят быть бдительными.