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Трасса на перевале Камчик

Водителей, планирующих маршрут через Камчик, предупредили об опасности

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15414659/Voditeley-planiruyuschikh-marshrut-cherez-Kamchik-predupredili-ob-opasnosti.html

Ожидается туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Водителей, которые планируют свои маршруты в районе перевала Камчик, предупредили в Узгидрометцентре.

"18-19 ноября в районе перевала Камчик  автодороги А-373 "Ташкент-Ош" ожидается снег, временами сильный", - говорится в сообщении.

Ожидается туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

Также с 18 ноября ожидается резкое похолодание, а к 19-20 ноября температура понизится ночью до 15-18 градусов мороза, днем до 9-12 градусов мороза.

В Узбекистан идут морозы и снегопад >>

Водителей просят быть бдительными. 

Теги:
гололед, Снег, снегопад, погода, автомобилисты, автомобили, автомобиль, водитель, водители, Узбекистан, Узбекистан, Камчик



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