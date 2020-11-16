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Лечить - это искусство: в Ташкенте появились новые баннеры в поддержку врачей

"Лечить - это искусство": в Ташкенте появились новые баннеры в поддержку врачей

Афиша.уз
Общество
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На баннерах красуются такие надписи, как "Спасибо врачам" и "Лечить это искусство" на узбекском и русском языках.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Ташкенте появились новые баннеры, которые снова посвятили врачам, спасающим жизни от коронавируса, сообщает "Афиша.уз".

"Объекты расположены на фасаде Государственной консерватории.Оба баннера представляют собой коллаж из врачей в сопровождении музыкальных символов и музыканта в маске", - говорится в сообщении.

На баннерах красуются такие надписи, как "Спасибо врачам" и "Лечить это искусство" на узбекском и русском языках.

Лечить - это искусство: в Ташкенте появились новые баннеры в поддержку врачей
Афиша.уз
"Лечить - это искусство": в Ташкенте появились новые баннеры в поддержку врачей

Напомним, еще в июле в разных локациях Ташкента на билбордах появились макеты со словами благодарности врачам, которые борются с коронавирусом.

Тогда оказалось, что автор работы и создатель канала о рекламе "ЩА ВСЕ БУДЕТ" Виталий Хальзунов на бесплатной основе загрузил исходник в сеть и призвал рекламодателей заполнить пустующие билборды.

"Я снова дышу! Спасибо": в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам >>

На улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, врачи, врач, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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