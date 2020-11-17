Азиза Умарова вошла в состав наблюдательного совета АО Uzbekistan Airports

Азиза Умарова возглавляет компанию Smartgov consulting, а до этого работала в системе ООН в сфере реформ госуправления.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Глава компании Smartgov consulting Азиза Умарова вошла в состав наблюдательного совета Uzbekistan Airports, сообщается на Едином портале корпоративной информации.

Соответствующее решение принято 14 ноября единственным акционером государственного АО.

"Член наблюдательного совета обязан участвовать в разработке стратегии компании, контролировать достоверность финансовой информации, а также проводить ежеквартальный анализ результатов деятельности АО", - говорится в публикации.

Напомним, что Азиза Умарова возглавляет компанию Smartgov consulting, а до этого работала в системе ООН в сфере реформ госуправления.

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Начинала свою карьеру в качестве руководителя портфеля проектов в сфере эффективного управления ПРООН в Узбекистане, продолжила работу в Глобальном центре по госуправлению ПРООН в Сингапуре.