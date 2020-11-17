В Ташкентской областной больнице пять инфекционистов будут наказаны

В данный момент документы с обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего вынесения приговора.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Чирчике в отношении медиков Ташкентской областной инфекционной больницы сотрудники правоохранительных органов завершили предварительное расследование, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проведенного мероприятия пяти инфекционистам были предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", "Хищение путем присвоения или растраты", "Должностная халатность", "Должностной подлог", "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".

В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Чирчикский городской суд для вынесения приговора.

Напомним: в середине августа территориальный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело против главного врача Центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Юнусабадского района по статье "Должностной подлог". Он выдал гражданам 22 фальшивых свидетельства о работе в ЦСЭБ, а также незаконно оформил специальные разрешения для передвижения на личном транспорте.