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Города Мира. Ташкент

Узбекистан вошел в топ-100 мирового рейтинга процветания

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15421802/Uzbekistan-voshel-v-top-100-mirovogo-reytinga-protsvetaniya.html

По данным Legatum Prosperity Index, самым слабыми сторонами республики по-прежнему остаются экологическая среда (157 место), свобода личности (147 место) и эффективность госуправления (136 место).

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В мировом ежегодном рейтинге Legatum Prosperity Index Узбекистан поднялся со 102 позиции на 97 место. Об этом стало известно из данных, предоставленных Legatum Institute.

Торгово-экономическая ярмарка-выставка СУГД 2017
© sputnik Стас Этвеш
Определена позиция Узбекистана в мировом рейтинге национальных брендов

Известно, что сравнительный анализ стран проводится по девяти критериям: экономика, образование, бизнес-среда, эффективность госуправления, здравоохранение, безопасность и личная свобода, социальный капитал, а также экологическая среда.

По данным обновленного рейтинга, самым слабыми сторонами республики по-прежнему остаются экологическая среда (157 место), свобода личности (147 место) и эффективность госуправления (136 место).

В то же время сильными сторонами страны являются социальный капитал (20 место), здравоохранение (43 место) и безопасность (52 место).

Впервые Узбекистан появился в списке стран в 2010 году. Он занял 109 строчку, а в 2019-м поднялся до 102 места.

Напомним: в конце октября Международный исследовательский институт Gallup's обнародовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка, согласно которому государство вошло в десятку стран-лидеров по уровню безопасности. Показатель республики в данном индексе составил 92 балла из 100 возможных. 

Теги:
мир, рейтинг, Узбекистан



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