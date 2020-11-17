Узбекистан вошел в топ-100 мирового рейтинга процветания

По данным Legatum Prosperity Index, самым слабыми сторонами республики по-прежнему остаются экологическая среда (157 место), свобода личности (147 место) и эффективность госуправления (136 место).

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В мировом ежегодном рейтинге Legatum Prosperity Index Узбекистан поднялся со 102 позиции на 97 место. Об этом стало известно из данных, предоставленных Legatum Institute.

Известно, что сравнительный анализ стран проводится по девяти критериям: экономика, образование, бизнес-среда, эффективность госуправления, здравоохранение, безопасность и личная свобода, социальный капитал, а также экологическая среда.

По данным обновленного рейтинга, самым слабыми сторонами республики по-прежнему остаются экологическая среда (157 место), свобода личности (147 место) и эффективность госуправления (136 место).

В то же время сильными сторонами страны являются социальный капитал (20 место), здравоохранение (43 место) и безопасность (52 место).

Впервые Узбекистан появился в списке стран в 2010 году. Он занял 109 строчку, а в 2019-м поднялся до 102 места.

Напомним: в конце октября Международный исследовательский институт Gallup's обнародовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка, согласно которому государство вошло в десятку стран-лидеров по уровню безопасности. Показатель республики в данном индексе составил 92 балла из 100 возможных.