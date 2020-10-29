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Узбекистан вошел в десятку безопасных стран мира по рейтингу Gallup's

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15284602/Uzbekistan-voshel-v-desyatku-bezopasnykh-stran-mira-po-reytingu-Gallups.html

Показатель республики во Всемирном индексе закона и порядка составил 92 балла из 100 возможных. Такой же коэффициент присвоен Норвегии, Австрии, Швейцарии и Объединенным Арабским Эмиратам.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Международный исследовательский институт Gallup's обнародовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка.

Согласно рейтингу, Узбекистан вошел в десятку стран-лидеров по уровню безопасности. Показатель республики в данном индексе составил 92 балла из 100 возможных. 

Международный исследовательский институт Gallup's
Всемирный индекс закона и порядка

Такой же коэффициент присвоен Норвегии, Австрии, Швейцарии и Объединенным Арабским Эмиратам.

На первой строчке с 97 баллами расположился Сингапур, второе место занял Туркменистан (97), третье — Китай (94). Последнее место отдано Афганистану: страна набрала всего 43 балла.

Отмечается, что Сингапур возглавляет рейтинг на протяжении нескольких лет, а Афганистан находится на последней позиции второй год подряд.

МИД РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Напомним: в ноябре 2019-го международная группа экспертов опубликовала исследование "Глобальный индекс терроризма-2019" (Global Terrorism Index-2019). В список вошли 160 государств мира, выстроенные по уровню опасности в них терроризма. Узбекистан снова оказался в числе стран с самым высоким уровнем безопасности с точки зрения угрозы терактов. Республика заняла тогда 135-е место.




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