Узбекистан вошел в десятку безопасных стран мира по рейтингу Gallup's

Показатель республики во Всемирном индексе закона и порядка составил 92 балла из 100 возможных. Такой же коэффициент присвоен Норвегии, Австрии, Швейцарии и Объединенным Арабским Эмиратам.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Международный исследовательский институт Gallup's обнародовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка.

Согласно рейтингу, Узбекистан вошел в десятку стран-лидеров по уровню безопасности. Показатель республики в данном индексе составил 92 балла из 100 возможных.

Международный исследовательский институт Gallup's Всемирный индекс закона и порядка

Такой же коэффициент присвоен Норвегии, Австрии, Швейцарии и Объединенным Арабским Эмиратам.

На первой строчке с 97 баллами расположился Сингапур, второе место занял Туркменистан (97), третье — Китай (94). Последнее место отдано Афганистану: страна набрала всего 43 балла.

Отмечается, что Сингапур возглавляет рейтинг на протяжении нескольких лет, а Афганистан находится на последней позиции второй год подряд.

Напомним: в ноябре 2019-го международная группа экспертов опубликовала исследование "Глобальный индекс терроризма-2019" (Global Terrorism Index-2019). В список вошли 160 государств мира, выстроенные по уровню опасности в них терроризма. Узбекистан снова оказался в числе стран с самым высоким уровнем безопасности с точки зрения угрозы терактов. Республика заняла тогда 135-е место.