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Узбекистан отправит в Кыргызстан три тысячи тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Узбекистан отправит в Кыргызстан 3 тыс. тонн пшеницы

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Акция организована по инициативе узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Поезд прибудет в город Ош.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистан отправит в Кыргызстан три тысячи тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили в компании "Узбекистон темир йуллари".

По данным пресс-службы, поезд направится с железнодорожной станции Андижан в Ош — второй по численности город КР.

"Данная акция организована в рамках поддержки братского кыргызского народа по инициативе президента Республики Узбекистан", — говорится в публикации.

Ранее, в понедельник, в Бишкек прибыл гуманитарный груз из Узбекистана для борьбы с коронавирусом — защитные комбинезоны и очки, одноразовые маски и перчатки, лекарственные препараты, тесты для выявления COVID-19, шприцы и системы капельниц.

Вице-премьер Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева, которая участвовала в церемонии приема-передачи, отметила: "поддержка узбекской стороной в трудную минуту весьма своевременна и является свидетельством поистине братских отношений между странами".

Теги:
пандемия, гуманитарная помощь, помощь, пшеница, Кыргызстан, Узбекистан



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