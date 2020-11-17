TikTok запустил функции, позволяющие оградить детей от нежелательного контента

Теперь родители могут установить, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Социальная сеть TikTok запускает новые инструменты для родительского контроля, которые позволят обезопасить детей от нежелательного контента и подписчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соцсети.

В рамках обновлений инструмента "Семейные настройки" родители смогут поддержать подростков в их творческих начинаниях и защитить от нежелательного контента и внимания в TikTok, при этом не нарушая их личные границы.

В частности, появилась функция "Поиск", которая позволяет ограничить подростку возможность искать видеоролики, пользователей, хештеги или музыку. "По усмотрению родителей ему будет доступен только тот контент, который опубликовали одобренные подписчики", - пояснили в компании.

Кроме того, теперь родители могут установить, кто может комментировать видео подростка - все пользователи TikTok или только одобренные подписчики. Также эту возможность можно отключить. "Благодаря данной настройке ребенок будет защищен от нежелательного внимания со стороны других пользователей", - объяснили в TikTok.

Еще один новый инструмент – "видимость аккаунта" - предоставляет взрослым возможность определить, будет ли аккаунт ребенка публичным или частным - в этом случае они решают, кто может видеть аккаунт ребенка. Кроме того, родители смогут ограничить для остальных пользователей видимость раздела с видеороликами, которые понравились их ребенку.

При этом в компании подчеркнули, что функция "Семейные настройки" не дает родителям доступа к содержанию его личной переписки.

TikTok в апреле запустил функцию "Семейные настройки", которая дает родителям возможность соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта.

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Так, взрослые могут установить, сколько времени их ребенок может ежедневно проводить в приложении, включить "Безопасный режим", чтобы ограничить его от нежелательного контента, а также контролировать настройки личной переписки, чтобы определить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить эту функцию.