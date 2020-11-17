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Оксфордский словарь, архивное фото

Поднялся ли Узбекистан в рейтинге владения английским языком

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15424075/Podnyalsya-li-Uzbekistan-v-reytinge-vladeniya-angliyskim-yazykom.html

Вместе с Узбекистаном на последних местах оказались Казахстан - 92, Кыргызстан - 96. А вот у Таджикистана - самый низкий уровень знания английского языка.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Узбекистан улучшил позиции в рейтинге владения английским языком, однако по-прежнему находится в самом конце, к такому выводу пришли EF Education First в своем исследовании.

Узбекистан в 2020 году оказался на 88 месте, хотя еще в прошлом году занимал аж 95 из 100 стран.

"Вместе с Узбекистаном на последних местах оказались Казахстан - 92, Кыргызстан - 96. А вот у Таджикистана - самый низкий уровень знания английского языка", - говорится в сообщении.

Первое место в этом году заняли Нидерланды, второе — Дания, третье — Финляндия.

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Помимо них первые 12 мест (страны с очень высоким уровнем) заняли Швеция, Норвегия, Австрия, Португалия, Германия, Бельгия, Сингапур, Люксембург и ЮАР.

Теги:
рейтинг, Образование, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, национальные языки, язык



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