Поднялся ли Узбекистан в рейтинге владения английским языком

Вместе с Узбекистаном на последних местах оказались Казахстан - 92, Кыргызстан - 96. А вот у Таджикистана - самый низкий уровень знания английского языка.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Узбекистан улучшил позиции в рейтинге владения английским языком, однако по-прежнему находится в самом конце, к такому выводу пришли EF Education First в своем исследовании.

Узбекистан в 2020 году оказался на 88 месте, хотя еще в прошлом году занимал аж 95 из 100 стран.

"Вместе с Узбекистаном на последних местах оказались Казахстан - 92, Кыргызстан - 96. А вот у Таджикистана - самый низкий уровень знания английского языка", - говорится в сообщении.

Первое место в этом году заняли Нидерланды, второе — Дания, третье — Финляндия.

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Помимо них первые 12 мест (страны с очень высоким уровнем) заняли Швеция, Норвегия, Австрия, Португалия, Германия, Бельгия, Сингапур, Люксембург и ЮАР.