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Иностранные педагоги подготовили видеоуроки для проекта Online-Maktab

Зарубежные педагоги проведут видеоуроки для школьников Узбекистана

Пресс-служба МНО
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14134842/Zarubezhnye-pedagogi-provedut-videouroki-dlya-shkolnikov-Uzbekistana.html

Совместно со специалистами министерства образования было подготовлено 18 часов видеоконтента для учащихся 6-11 классов. Все уроки - на английском языке.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Обучать онлайн узбекистанских школьников будут педагоги из-за рубежа. С этой целью министерство народного образования Узбекистана, Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине страны и Национальная телерадиокомпания Узбекистана подготовили видеоуроки с участием иностранных преподавателей. 

Дети за компьютером
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Как известно, в 2019 году в Узбекистане были открыты четыре президентские школы в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте. К сотрудничеству в этих образовательных учреждениях привлечены иностранные педагоги. Некоторые из них приняли участие в проекте Online Maktab (Онлайн школа).

Совместно со специалистами министерства образования было подготовлено 18 часов видеоконтента для учащихся 6-11 классов. Все уроки - на английском языке, они будут транслироваться по телеканалам Online Maktab каждое воскресенье, начиная с 17 мая 2020 года.

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"Практика показывает, что дети быстрее изучают иностранные языки с помощью мультфильмов и телевизионного контента. Учитывая это, и то, что английский язык является одним из международных языков, мы планируем показывать видеоконтент на английском языке," - отметил министр народного образования Шерзод Шерматов.

По словам чиновника, видеоуроки с участием иностранных педагогов - это один из первых шагов в данном направлении.

Теги:
президентская школа, педагог, Образование, Министерство народного образования Узбекистана



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