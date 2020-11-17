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Шерзод Шерматов

В Кашкадарье уволили директоров школ с низкой успеваемостью

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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От занимаемых должностей были освобождены 20 руководителей образовательных учреждений, чьи выпускники не смогли поступить в вузы.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов провел совещание, в ходе которого стало известно об увольнении директоров кашкадарьинских школ, чьи выпускники не поступили в вузы, передает агентство "Новости Кашкадарьи".

Во время мероприятия была оценена работа почти двухсот директоров школ, выпускники которых не смогли стать студентами по причине низкого качества полученного образования. Отмечается, что 20 руководителей учебных заведений, присутствовавшие на собрании, были освобождены от занимаемых должностей.

"Однако собрание запомнилось не только увольнениями, но и награждением сотрудников школ, выпускники которых набрали наивысшие баллы при поступлении в высшие учебные заведения", -  указано в сообщении.

В частности, коллектив общеобразовательной школы №88 Касанского района получил современный компьютерный класс, а директоров и четырех преподавателей Гузарской специализированной школы №68 и Шахрисабзской районной школы-интерната №7 за особые заслуги наградили нагрудными знаками "Халк таълими фидоийси".

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане директоров школ будут выбирать на основе конкурса

Напомним: в конце октября Государственная инспекция по контролю качества образования при Кабмине опубликовала на своем сайте национальный рейтинг средних школ. По представленным данным, наиболее высокую позицию заняли школы Бухарской, Наманганской и Хорезмской областей, а самую низкую - образовательные учреждения Сырдарьинской, Ташкентской и Сурхандарьинской областей.




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