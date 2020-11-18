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Урок русского языка в одной из школ Узбекистана

В Ферганской области учителям выплатили премии после вмешательства Минюста

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15427048/V-Ferganskoy-oblasti-uchitelyam-vyplatili-premii-posle-vmeshatelstva-Minyusta.html

Главам Сохского и Учкуприкского районов было поручено начислить педагогам премии до пятого октября текущего года, но в действительности им не выплатили свыше 164 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Управление юстиции Ферганской области изучило соответствие районных (городских) отделов народного образования требованиям указа президента "О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

Согласно документу, учителям образовательных учреждений, чьи подопечные стали лауреатами международных олимпиад, обязаны выплачивать ежемесячную надбавку в размере 150% от заработной платы и 100% - наставникам победителей республиканских олимпиад. Однако, как показывает практика, семь учителей, работающих в школах Учкуприкского и Сохского районов, не получили премиальные выплаты.

Главам Сохского и Учкуприкского районов было поручено начислить педагогам премии до пятого октября текущего года, но в действительности им не выплатили свыше 164 млн сумов.

Больничная палата
Unsplash / Daan Stevens
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В связи с чем Ферганское областное управление юстиции подало заявление в Риштанский и Кокандский межрайонные суды по гражданским делам о взыскании 164,3 млн сумов. Также вынесены постановления о выплате 121,9 млн сумов по пяти заявкам. Кроме того, в данный момент рассматриваются два обращения об уплате 42,4 млн сумов.

Отмечается, что в отношении руководителей Сохского и Учкуприкского районов принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти базовых расчетных величин (1 БРВ – 223 тысячи сумов).

 

 

Теги:
Минюст Узбекистана, правонарушение, выплата, премия, учителя



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