В Ферганской области учителям выплатили премии после вмешательства Минюста

Главам Сохского и Учкуприкского районов было поручено начислить педагогам премии до пятого октября текущего года, но в действительности им не выплатили свыше 164 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Управление юстиции Ферганской области изучило соответствие районных (городских) отделов народного образования требованиям указа президента "О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

Согласно документу, учителям образовательных учреждений, чьи подопечные стали лауреатами международных олимпиад, обязаны выплачивать ежемесячную надбавку в размере 150% от заработной платы и 100% - наставникам победителей республиканских олимпиад. Однако, как показывает практика, семь учителей, работающих в школах Учкуприкского и Сохского районов, не получили премиальные выплаты.

Главам Сохского и Учкуприкского районов было поручено начислить педагогам премии до пятого октября текущего года, но в действительности им не выплатили свыше 164 млн сумов.

В связи с чем Ферганское областное управление юстиции подало заявление в Риштанский и Кокандский межрайонные суды по гражданским делам о взыскании 164,3 млн сумов. Также вынесены постановления о выплате 121,9 млн сумов по пяти заявкам. Кроме того, в данный момент рассматриваются два обращения об уплате 42,4 млн сумов.

Отмечается, что в отношении руководителей Сохского и Учкуприкского районов принято решение о наложении административного штрафа в размере пяти базовых расчетных величин (1 БРВ – 223 тысячи сумов).