Под угрозой обрушения в Узбекистане находятся десятки мостов

Требования профильного законодательства игнорируются, что приводит к снижению уровня воды из-за незаконного забора гравия, щебня и песка.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Инспекция Министерства транспорта по надзору за качеством дорожного строительства провела мониторинг состояния мостов и озвучила вывод: существует реальная угроза обрушения десятков мостов в Узбекистане.

"Опоры многих мостов из-за незаконного забора гравия, песка, щебня находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

Профильное постановление Кабмина запрещает организовывать карьеры на расстоянии менее 2,5 км от мостов по верхнему и нижнему течению рек. Однако эти требования игнорируются, что приводит к снижению уровня воды из-за незаконного забора гравия, щебня и песка.

По этой причине опоры 26 мостов в Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Андижанской областях находятся в критическом состоянии.

В Самаркандской области под угрозой разрушения оказались 10 мостов над Карадарьей, Акдарьей, Зарафшаном, Даргомом. В руслах этих водных артерий продолжается незаконный забор строительных материалов, а ответственные за сохранность мостов организации не принимают мер по обеспечению безопасности.

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По итогам мониторинга правительством республики строго предупреждены руководители организаций, ответственных за данную сферу. Предписано принять срочные меры по обеспечению безопасности мостов, внести изменения в нормативные документы, усиливающие ответственность за незаконный забор материалов со дна водных артерий.