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Узбекистан поможет Кыргызстану построить две инфекционные больницы

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15431442/Uzbekistan-pomozhet-Kyrgyzstanu-postroit-dve-infekcionnye-bolnicy.html

По данным пресс-службы МИД КР, медучреждения возведут в столице республики, а также в Кадамжайском районе Баткенской области.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан поможет Кыргызстану построить две инфекционные больницы, сообщили в "Узбекистон темир йуллари".

По данным пресс-службы, в Баткенскую область в среду были доставлены специализированные контейнеры, рассчитанные на 200 койко-мест.

"Они предназначены для строительства инфекционной больницы, — говорится в публикации. — В ближайшее время братскому государству планируется отправить еще одну партию таких же модульных конструкций".

В пресс-службе Министерства иностранных дел Кыргызстана сегодня сообщали (новость удалена с сайта), что одна из больниц расположится в Бишкеке, другая — в Кадамжайском районе Баткенской области.

Во вторник в Оше состоялась церемония передачи кыргызской стороне трех тысяч тонн пшеницы и медоборудования для лечения больных с коронавирусом COVID-19. Гуманитарная помощь отправлена в соседнюю республику по распоряжению президента Шавката Мирзиёева для помощи стране в сглаживании последствий кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

По данным "Узбекистон темир йуллари", в Кыргызстан для помощи коллегам также приедут узбекистанские врачи.

Теги:
коронавирус, инфекция, больницы, Кыргызстан, Узбекистан



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