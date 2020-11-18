ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Сегодня, 18 ноября в Ташкенте выпал снег, а дороги - полностью "встали".

Сервис "Яндекс.Карты" показывает уровень загруженности столичных дорог, который достиг аж десятибалльной шкалы.

Яндекс.Пробки Красный Ташкент: столица встала в десятибальных пробках

Напомним, первый обильный снег выпал сегодня в Узбекистане. Столицу также засыпало белыми хлопьями. Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней.

Ташкент засыпало первым снегом - видео >>

В Узгидрометцентре уточнили, что такая нехарактерная для Узбекистана погода пришла циклоном с горных районов Урала.