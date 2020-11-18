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Автомобили во время снегопада

Красный Ташкент: столица встала в десятибальных пробках

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15433288/Krasnyy-Tashkent-stolitsa-vstala-v-desyatibalnykh-probkakh.html

Сервис "Яндекс.Карты" показывает уровень загруженности столичных дорог, который достиг аж десятибалльной шкалы. 

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Сегодня, 18 ноября в Ташкенте выпал снег, а дороги - полностью "встали".

Сервис "Яндекс.Карты" показывает уровень загруженности столичных дорог, который достиг аж десятибалльной шкалы. 

Красный Ташкент: столица встала в десятибальных пробках
Яндекс.Пробки
Красный Ташкент: столица встала в десятибальных пробках

Напомним, первый обильный снег выпал сегодня в Узбекистане. Столицу также засыпало белыми хлопьями. Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней.

Ташкент засыпало первым снегом - видео >>

В Узгидрометцентре уточнили, что такая нехарактерная для Узбекистана погода пришла циклоном с горных районов Урала.

 

Теги:
автомобилисты, автомобиль, автомобили, снегопад, Снег, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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