Ташкент засыпало первым снегом

Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней. А в МЧС поспешно ликвидируют последствия снегопада на опасных участках трасс.

Первый обильный снег выпал сегодня в Узбекистане. Столицу также засыпало белыми хлопьями. Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней.

А в МЧС поспешно ликвидируют последствия снегопада на опасных участках трасс. При этом водителей, которые планируют ехать через перевал Камчик, предупреждают отдельно - на дороге гололедица.

При этом в Узгидрометцентре уточнили, что такая нехарактерная для Узбекистана погода пришла циклоном с горных районов Урала.