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Ташкент засыпало первым снегом

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201118/15431806/Tashkent-zasypalo-pervym-snegom.html

Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней. А в МЧС поспешно ликвидируют последствия снегопада на опасных участках трасс.

Первый обильный снег выпал сегодня в Узбекистане. Столицу также засыпало белыми хлопьями. Жители республики утепляются - синоптики обещали, что заморозки продержатся еще несколько дней.

А в МЧС поспешно ликвидируют последствия снегопада на опасных участках трасс. При этом водителей, которые планируют ехать через перевал Камчик, предупреждают отдельно - на дороге гололедица.

При этом в Узгидрометцентре уточнили, что такая нехарактерная для Узбекистана погода пришла циклоном с горных районов Урала.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, зима, Снег, погода



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