Ругаться матом может быть полезно — неожиданное открытие ученых

Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Употребление мата стимулирует центральную нервную систему человека. Она воспринимает брань как агрессию и приводит организм в стрессовый режим.

В таком состоянии человек может даже не заметить сильную боль. Так бывает, к примеру, у спортсменов, заявил невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

"Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует. Схожая аналогия проводится с использованием ненормативной лексики. Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли", — сказал врач.

Между тем надо четко разграничивать кратковременный стресс и долговременный.

Если кратковременный стресс может помочь в какой-то ситуации, то в долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия: создается серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы.

Это, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем, поэтому чтобы подавить боль, не обязательно ругаться матом. Можно просто отвлечь свое внимание на что-то.

"Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль. Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро", – объяснил невролог.

По его словам, когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль