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Мирзиёев: В Ташкенте пройдет городской форум молодежи

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201121/15451225/Mirziev-V-Tashkente-proydet-gorodskoy-forum-molodezhi.html

В столице планируется создать новую систему работы с молодыми людьми и "фабрику проектов" для реализации их бизнес-инициатив.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чиланзарского района Ташкента. На мероприятии присутствовали председатели махаллей, молодежь и ответственные лица. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента
Мирзиёев на встрече с активом Чиланзара

В ходе встречи были изучены резервы свыше 50 районных махаллей и разработана двухлетняя программа комплексного развития Чиланзара. 

"Программой предусмотрена реализация 298 инвестиционных проектов в пищевой, текстильной, химической, строительной, фармацевтической, ювелирной промышленностях на сумму 10 триллионов 238 миллиардов сумов", - поясняют в пресс-службе.

Кроме того, рассмотрены тенденции развития предпринимательства, изучены меры по сокращению бедности и снижению преступности, определены необходимые условия для ремонта дорог и инженерных сетей, внедрения реформ в медицине и образовании.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Дискуссионная программа
© Sputnik / Евгения Новоженина
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"Сегодня нам необходимо выявить “точки роста” в Чиланзарском районе и определить задачи комплексного развития его экономики, повышения уровня жизни населения" - сказал Мирзиёев.

По словам главы государства, в Ташкенте планируется создать новую систему работы с молодежью. Для этой цели в столице будет проведен городской форум молодежи.

Помимо этого, намечено создать "фабрику проектов" в районах столицы, чтобы помочь молодым людям реализовать их бизнес-инициативы.

Теги:
молодежный форум, молодежь, Шавкат Мирзиёев



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