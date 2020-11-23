В Ташкенте с 24 ноября возобновляется автобусное сообщение с регионами

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. C 24 ноября будут возобновлены все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы.
Об этом сообщила пресс-служба автовокзала.
Так, со вторника автобусы начнут курсировать, согласно следующему расписанию:
7.40 Ташкент — Джош — Нурота (60 тысяч сумов);
8.30 Ташкент — Навои (52 тысячи сумов);
8.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);
9.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);
9.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);
11.15 Ташкент — Каракуль (73 тысячи сумов);
12.00 Ташкент — Мирбозор (50 тысяч сумов);
13.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);
14.00 Ташкент — Усмат (32 тысячи сумов);
14.00 Ташкент — Карши (54 тысячи сумов);
14.30 Ташкент — Нукус (120 тысяч сумов);
14:30 Ташкент — Самарканд (35 тысяч сумов);
15.00 Ташкент — Ургенч (115 тысяч сумов);
16.00 Ташкент — Замин (24 тысячи сумов);
16.00 Ташкент — Узун (100 тысяч сумов);
17.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);
17.00 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);
18.00 Ташкент — Хива (115 тысяч сумов);
18.00 Ташкент — Термез (78 тысяч сумов);
18.20 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);
19.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов).
За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона 998 (71) 207−87−00.
Ранее все рейсы, запланированные на 19 ноября, были отменены из-за ухудшения погодных условий.