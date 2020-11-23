В Ташкенте с 24 ноября возобновляется автобусное сообщение с регионами

Ранее все рейсы, запланированные на 19 ноября, были отменены из-за ухудшения погодных условий.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. C 24 ноября будут возобновлены все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы.

Об этом сообщила пресс-служба автовокзала.

Так, со вторника автобусы начнут курсировать, согласно следующему расписанию:

7.40 Ташкент — Джош — Нурота (60 тысяч сумов);

8.30 Ташкент — Навои (52 тысячи сумов);

8.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);

9.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

9.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);

11.15 Ташкент — Каракуль (73 тысячи сумов);

12.00 Ташкент — Мирбозор (50 тысяч сумов);

13.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

14.00 Ташкент — Усмат (32 тысячи сумов);

14.00 Ташкент — Карши (54 тысячи сумов);

14.30 Ташкент — Нукус (120 тысяч сумов);

14:30 Ташкент — Самарканд (35 тысяч сумов);

15.00 Ташкент — Ургенч (115 тысяч сумов);

16.00 Ташкент — Замин (24 тысячи сумов);

16.00 Ташкент — Узун (100 тысяч сумов);

17.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

17.00 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);

18.00 Ташкент — Хива (115 тысяч сумов);

18.00 Ташкент — Термез (78 тысяч сумов);

18.20 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);

19.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов).

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона 998 (71) 207−87−00.

Ранее все рейсы, запланированные на 19 ноября, были отменены из-за ухудшения погодных условий.