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Кодекс здравоохранения Узбекистана: для чего он нужен и что в него войдет

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Его цель — урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Минздрав Узбекистана разработал проект Кодекса здравоохранения страны.

Медик в машине скорой помощи
© Sputnik / Алексей Майшев
В Узбекистане внедряется новая система медико-санитарной помощи

Он призван урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.

В проекте рассмотрено государственное регулирование и система управления здравоохранением, в частности, компетенции правительства, Минздрава, местных органов власти.

Кодекс предусматривает также:

  • основные термины и определения в сфере здравоохранения;
  • анализ системы здравоохранения и организации медицинской помощи;
  • регламентацию медицинской и фармацевтической деятельности, определение видов и объемов оказываемых услуг;
  • лицензирование видов медицинской деятельности;
  • страхование здоровья граждан;
  • финансирование системы здравоохранения;
  • организацию санитарно-эпидемиологического надзора;
  • регламентацию образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения;
  • права и обязанности сторон правоотношений в сфере здравоохранения;
  • правовое регулирование отдельных видов медицинской и фармацевтической деятельности и другие.
Накопившиеся за последние годы системные недостатки и проблемы в организации деятельности здравоохранения препятствуют эффективному решению задач по дальнейшему совершенствованию системы охраны здоровья граждан.

В их числе:

  • система сметного финансирования сферы здравоохранения;
  • низкая эффективность работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний, патронажу и формированию здорового образа жизни;
  • неудовлетворительный уровень внедрения передовых достижений медицины в лечебно-диагностический процесс.

Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана на 2019-2025 годы предусматривает увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения и реформирование системы здравоохранения, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи и справедливое распределение ресурсов.

Теги:
здоровье, Узбекистан, здравоохранение



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