Кодекс здравоохранения Узбекистана: для чего он нужен и что в него войдет

Его цель — урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Минздрав Узбекистана разработал проект Кодекса здравоохранения страны.

Он призван урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.

В проекте рассмотрено государственное регулирование и система управления здравоохранением, в частности, компетенции правительства, Минздрава, местных органов власти.

Кодекс предусматривает также:

основные термины и определения в сфере здравоохранения;

анализ системы здравоохранения и организации медицинской помощи;

регламентацию медицинской и фармацевтической деятельности, определение видов и объемов оказываемых услуг;

лицензирование видов медицинской деятельности;

страхование здоровья граждан;

финансирование системы здравоохранения;

организацию санитарно-эпидемиологического надзора;

регламентацию образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения;

права и обязанности сторон правоотношений в сфере здравоохранения;

правовое регулирование отдельных видов медицинской и фармацевтической деятельности и другие.

Накопившиеся за последние годы системные недостатки и проблемы в организации деятельности здравоохранения препятствуют эффективному решению задач по дальнейшему совершенствованию системы охраны здоровья граждан.

В их числе:

система сметного финансирования сферы здравоохранения;

низкая эффективность работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний, патронажу и формированию здорового образа жизни;

неудовлетворительный уровень внедрения передовых достижений медицины в лечебно-диагностический процесс.

Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана на 2019-2025 годы предусматривает увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения и реформирование системы здравоохранения, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи и справедливое распределение ресурсов.