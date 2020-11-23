Кодекс здравоохранения Узбекистана: для чего он нужен и что в него войдет

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Минздрав Узбекистана разработал проект Кодекса здравоохранения страны.
Он призван урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.
В проекте рассмотрено государственное регулирование и система управления здравоохранением, в частности, компетенции правительства, Минздрава, местных органов власти.
Кодекс предусматривает также:
- основные термины и определения в сфере здравоохранения;
- анализ системы здравоохранения и организации медицинской помощи;
- регламентацию медицинской и фармацевтической деятельности, определение видов и объемов оказываемых услуг;
- лицензирование видов медицинской деятельности;
- страхование здоровья граждан;
- финансирование системы здравоохранения;
- организацию санитарно-эпидемиологического надзора;
- регламентацию образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения;
- права и обязанности сторон правоотношений в сфере здравоохранения;
- правовое регулирование отдельных видов медицинской и фармацевтической деятельности и другие.
Накопившиеся за последние годы системные недостатки и проблемы в организации деятельности здравоохранения препятствуют эффективному решению задач по дальнейшему совершенствованию системы охраны здоровья граждан.
В их числе:
- система сметного финансирования сферы здравоохранения;
- низкая эффективность работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний, патронажу и формированию здорового образа жизни;
- неудовлетворительный уровень внедрения передовых достижений медицины в лечебно-диагностический процесс.
Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана на 2019-2025 годы предусматривает увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения и реформирование системы здравоохранения, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи и справедливое распределение ресурсов.