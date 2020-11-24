10:45 24 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск

На дорогах Ташкента для общественного транспорта выделят отдельную полосу

Пресс-служба президента
Общество
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/18/15465238.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15465280/Na-dorogakh-Tashkenta-dlya-obschestvennogo-transporta-vydelyat-otdelnuyu-polosu.html

Разработан предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице. Он предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. Об этом сообщают в пресс-службе президента.

В ходе встречи лидеру Узбекистана были представлены итоги комплексного исследования транспортных и пассажирских потоков с использованием геоинформационной системы.

"В Ташкенте имеется более 500 крупных перекрестков, 200 из которых имеют низкий уровень пропускной способности. Из-за нехватки парковочных мест автомобили скапливаются в первых полосах дороги, что затрудняет движение. Также отсутствуют информационные знаки для водителей. Мало удобств для движения пешеходов и велосипедистов", - информируется в релизе.

В связи с этим разработан предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице.

Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Власти опровергли информацию об ограничении движения транспорта на выходных

Как уточняют в пресс-службе, проект предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках, что позволит снизить число остановок в среднем на 71% и время остановок – на 48%, а также уменьшить заторы на 64%, а расход топлива на 34%.

Во время мероприятия президент также подчеркнул, что население абсолютно не довольно услугами по перевозке пассажиров из-за больших интервалов движения автобусов в час пик.

Глава государства поручил ответственным лицам выделить для общественного транспорта отдельные полосы на наиболее загруженных многополосных дорогах и установить паркоматы на центральных улицах. Помимо этого, запланировано увеличить количество пешеходных и велосипедных дорожек.

Отмечается, что на основе ташкентского опыта дорожно-транспортная система будет пересмотрена и в других городах страны.

Теги:
транспорт, общественный транспорт, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта-Клаус в шаре и сияющие города - как мир готовится к праздникам
Только ненормальный не будет радоваться миру: люди о жизни в НКР и российских миротворцах
"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться