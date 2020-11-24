На дорогах Ташкента для общественного транспорта выделят отдельную полосу

Разработан предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице. Он предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. Об этом сообщают в пресс-службе президента.

В ходе встречи лидеру Узбекистана были представлены итоги комплексного исследования транспортных и пассажирских потоков с использованием геоинформационной системы.

"В Ташкенте имеется более 500 крупных перекрестков, 200 из которых имеют низкий уровень пропускной способности. Из-за нехватки парковочных мест автомобили скапливаются в первых полосах дороги, что затрудняет движение. Также отсутствуют информационные знаки для водителей. Мало удобств для движения пешеходов и велосипедистов", - информируется в релизе.

В связи с этим разработан предварительный проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы в столице.

Как уточняют в пресс-службе, проект предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках, что позволит снизить число остановок в среднем на 71% и время остановок – на 48%, а также уменьшить заторы на 64%, а расход топлива на 34%.

Во время мероприятия президент также подчеркнул, что население абсолютно не довольно услугами по перевозке пассажиров из-за больших интервалов движения автобусов в час пик.

Глава государства поручил ответственным лицам выделить для общественного транспорта отдельные полосы на наиболее загруженных многополосных дорогах и установить паркоматы на центральных улицах. Помимо этого, запланировано увеличить количество пешеходных и велосипедных дорожек.

Отмечается, что на основе ташкентского опыта дорожно-транспортная система будет пересмотрена и в других городах страны.