В Узбекистане заработает система обязательной маркировки некоторых товаров

Предприятия розничной и оптовой торговли обяжут вводить данные в национальную информационную систему мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Кабинет министров принял постановление "О введении системы обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров".

Документом утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной цифровой маркировке средствами идентификации в период с 2020 по 2022 годы, а также дорожная карта по их эффективному внедрению.

Согласно постановлению, с 1 января 2021-го вводится обязательная маркировка для табачных изделий и алкогольной продукции (кроме пива), а с 1 апреля – для пивной продукции. К тому же начиная с 1 марта 2021 года ввоз данной продукции на территорию Узбекистана будет запрещен.

Помимо этого, в течение шести месяцев будет проходить пилотный проект по внедрению обязательной маркировки отдельных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, воды, прохладительных напитков, а также бытовой техники. Сроки начала обязательной маркировки данных видов товаров будут установлены правительством по результатам реализации проекта.

Отмечается, что за маркировку товаров будут нести ответственность производители и импортеры. Предприятия розничной и оптовой торговли обяжут вводить данные о маркировке в национальную информационную систему мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Ее запуск запланирован на 1 декабря 2020 года.

Кроме того, планируется внедрить специальные программные обеспечения и мобильные приложения для контроля уполномоченными органами за законностью производства и реализации маркированных товаров в режиме реального времени.

По результатам эксперимента Государственному налоговому комитету поручено заключить соглашение о государственно-частном партнерстве с ООО CRPT TURON. Компания учреждена для создания, эксплуатации и технического обслуживания НИС Asl belgisi.

Уточняется, что в рамках пилотного проекта в республике осуществлен тестовый выпуск промаркированных пачек сигарет и этикеток для алкогольной продукции, а также развернут центр обработки данных и установлены компоненты информационной системы маркировки.

Напомним: в августе прошлого года Государственный налоговый комитет Узбекистана и российский центр развития перспективных технологий подписали меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров.