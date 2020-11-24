Лесная красавица: в Ташкенте наряжают главную ёлку страны — фото

В настоящее время завершены работы по украшению верхней части каркаса. Кроме того, уже задекорированы небольшие ели, расположенные недалеко от основной гостьи зимней сказки.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В столице приступили к оформлению главной ёлки Узбекистана — самого важного символа приближающегося новогоднего праздника. В скором времени зеленая красавица будет радовать жителей и гостей Ташкента своим ярким нарядом.

В настоящее время завершены работы по украшению верхней части каркаса. Кроме того, уже задекорированы небольшие ели, расположенные недалеко от основной гостьи зимней сказки. На их пушистых ветвях красуются разноцветные ёлочные игрушки, среди которых превалируют красные и серебристые шары различных размеров.

В Ташкенте начали установку новогодней ёлки Sputnik / Дильшода Рахматова

В Ташкенте начали установку главной ёлки страны © Sputnik / Дильшода Рахматова

В Ташкенте начали установку главной ёлки страны © Sputnik / Дильшода Рахматова

В Ташкенте начали установку главной ёлки страны Sputnik / Дильшода Рахматова

В Ташкенте начали установку Главной ёлки страны Sputnik / Дильшода Рахматова

В Ташкенте начали установку Главной ёлки страны Sputnik / Дильшода Рахматова 1 / 6 Sputnik / Дильшода Рахматова В Ташкенте начали установку новогодней ёлки

Напомним: в прошлом году главная ёлка столицы Узбекистана вошла в тройку самых высоких новогодних красавиц среди стран СНГ: в 2019-м ее высота составила 36 метров. Первые строчки рейтинга заняли ели из Ашхабада (40 метров) и Еревана (37 метров).