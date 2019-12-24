Главная елка Ташкента вошла в тройку самых высоких на территории СНГ

Новогоднее украшение города было установлено на улице Истиклол в районе Национальной библиотеки имени Алишера Навои 10 декабря.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Главная ёлка столицы Узбекистана вошла в тройку самых высоких новогодних красавиц СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.

Ее высота составила 36 метров.

Первые строчки рейтинга заняли пушистые красавицы в Ашхабаде (ее высота составила 40 метров) и Ереване (37 метров).

В первую десятку также вошли ели, установленные в Баку (34 метров), Минске (30 метров), Душанбе (29 метров), Москве (27 метров), Бишкеке (27 метров), Нур-Султане (25 метров) и Кишиневе (20 метров).

Ради справедливости авторы рейтинга отметили, что среди всех стран СНГ Москва единственная, у кого стоит живая ёлка.

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Напомним, две недели назад в столице нарядили главную ёлку республики. Гирлянды, лесные красавицы на главных улицах и отличное настроение - Ташкент вовсю готовится в празднованию Нового года.