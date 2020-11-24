Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 ноября

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 71 920 (+73).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 2 - в Кашкадарьинской области; 4 - в Сурхандарьинской области; 5 - в Республике Каракалпакстан; 5 - в Джизакской области; 10 - в Ташкенте; 11 - в Ферганской области; 36 - в Ташкентской области.

24 ноября в стране скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составило 605.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 118, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 197 пациентов.

Казахстан намерен запретить экспорт некоторых лекарств

Министерство здравоохранения Казахстана готовит приказ о введении запрета на экспорт порядка 60 лекарств и медицинских изделий.

Предложено ввести запрет на наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой для нашей страны период. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты — маски, перчатки.

Целью планируемых ограничений является недопущение дефицита и роста цен на лекарства в период пандемии.

Названа стоимость прививки вакциной "Спутник V"

Одна доза российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на зарубежном рынке будет стоить менее 10 долларов. Для вакцинации необходимы две дозы.

Примечательно, что таким образом данная вакцина будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности.

Узбекистан вошел в список стран, заказавших вакцину от COVID-19 для всего населения

Большинство этих сделок, известных как предварительные рыночные обязательства, было заключено богатыми странами. Канада планирует купить десять доз для каждого из своих граждан, Австралия и Великобритания — по 5, Узбекистан — одну.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 59,2 миллиона, скончались 1,4 миллиона человек, выздоровели — 37,9 миллиона.