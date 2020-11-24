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Фармацевтическая фабрика

Казахстан намерен запретить экспорт некоторых лекарств

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15467712/Kazakhstan-nameren-zapretit-eksport-nekotorykh-lekarstv.html

Представители Минздрава РК в начале ноября выразили озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана готовит приказ о введении запрета на экспорт порядка 60 лекарств и медицинских изделий, заявила вице-министр торговли и интеграции республики Жанель Кушукова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-министра, представители Минздрава в начале ноября на заседании межведомственной группы выразили озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии.

"Предложено ввести запрет на (вывоз. — Прим. ред.) наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой для нашей страны период. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты — маски, перчатки", — сказала Кушукова.

Целью планируемых ограничений является недопущение дефицита и роста цен на лекарства в период пандемии, отметила она.

Приказ будет издан, и, соответственно, запрет будет введен в течение ближайшего месяца, считает чиновница.

Кушукова также подчеркнула, что данное решение не противоречит нормам международных договоров, членом которых является Казахстан, в том числе договора о Евразийском экономическом союзе, поскольку речь в идет "об обеспечении национальной безопасности, о здоровье граждан".

Госкомстат Узбекистана в октябре сообщал, что республика с января по сентябрь 2020-го экспортировала лекарства на 11,5 миллиона долларов в 11 стран. Этот показатель в четыре раза превысил аналогичные результаты прошлого года.

Теги:
Экспорт, запрет, перчатки, защитные маски, пандемия, лекарства, Казахстан



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