Куда Узбекистан экспортирует свои автомобили — топ-5 стран

Большая часть машин поставляется в Казахстан. В период с января по октябрь 2020 года туда было экспортировано 11 048 единиц авто.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Экспорт легковых автомобилей узбекского производства вырос почти в 1,7 раза.

Такие данные озвучили в Госкомстате.

За последние десять месяцев 2020-го за рубеж было экспортировано 13 310 машин на общую сумму 127,2 миллиона долларов.

Экспорт легковых авто составил 50,9 миллионов долларов — это на 66,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Госкомстате также перечислили основных импортеров машин узбекского производства:

Казахстан — 109,8 миллиона долларов (в ведомстве назвали Казахстан основным импортером — 11 048 машин);

Россия — 2,2 миллиона долларов;

Таджикистан — 1,2 миллиона долларов;

Украина — 6,4 миллиона долларов;

Азербайджан — 6,2 миллиона долларов.

На остальные страны приходится 1,4 миллиона долларов.

При этом с января по октябрь в Узбекистан завезли 22 228 легковых авто на 392,8 миллиона долларов (+34,7%), а также детали и принадлежности на 767,3 миллиона долларов (+5,3%).

Ранее компания UzAuto Motors заявила о наращивании объемов выпуска сразу нескольких марок машин: Nexia AT, Spark AT, Damas.

К этому подтолкнули растущий спрос и потребность на них. Несмотря на это, чистая прибыль компании упала почти в 2 раза — в UzAuto Motors связали это с лишением льгот по налоговым выплатам, в том числе НДС.