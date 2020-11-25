10:44 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Водитель за рулем автомобиля

Куда Узбекистан экспортирует свои автомобили — топ-5 стран

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
235 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15472916/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-avtomobili--top-5-stran.html

Большая часть машин поставляется в Казахстан. В период с января по октябрь 2020 года туда было экспортировано 11 048 единиц авто.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Экспорт легковых автомобилей узбекского производства вырос почти в 1,7 раза. 

© Sputnik / Алексей Куденко
Когда в Узбекистане начнут массово собирать российские авто?

Такие данные озвучили в Госкомстате.

За последние десять месяцев 2020-го за рубеж было экспортировано 13 310 машин на общую сумму 127,2 миллиона долларов.

Экспорт легковых авто составил 50,9 миллионов долларов — это на 66,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Госкомстате также перечислили основных импортеров машин узбекского производства:

  • Казахстан — 109,8 миллиона долларов (в ведомстве назвали Казахстан основным импортером — 11 048 машин);
  • Россия — 2,2 миллиона долларов;
  • Таджикистан — 1,2 миллиона долларов;
  • Украина — 6,4 миллиона долларов;
  • Азербайджан — 6,2 миллиона долларов. 

На остальные страны приходится 1,4 миллиона долларов.

В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане
UzAutoMotors
UzAuto Motors планирует выпуск еврооблигаций на $300 млн

При этом с января по октябрь в Узбекистан завезли 22 228 легковых авто на 392,8 миллиона долларов (+34,7%), а также детали и принадлежности на 767,3 миллиона долларов (+5,3%).

Ранее компания UzAuto Motors заявила о наращивании объемов выпуска сразу нескольких марок машин: Nexia AT, Spark AT, Damas.

К этому подтолкнули растущий спрос и потребность на них. Несмотря на это, чистая прибыль компании упала почти в 2 раза — в UzAuto Motors связали это с лишением льгот по налоговым выплатам, в том числе НДС.

Теги:
машина, Экспорт, автомобили



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента
Празднику быть: в Ташкенте собирают главную новогоднюю елку
Сказочный Ташкент: как в столице наряжают главную елку страны - видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться