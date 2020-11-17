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Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс

UzAuto Motors будет выпускать больше авто — о каких марках идет речь

Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15417755/UzAuto-Motors-budet-vypuskat-bolshe-avtomobiley--o-kakikh-markakh-idet-rech.html

В пресс-службе заявили, что покупатели смогут забрать автомобиль в течение 10 дней.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Компания UzAuto Motors увеличила объемы производства сразу нескольких марок автомобилей: Nexia AT, Spark AT, Damas.

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Отмечается, что к этому подтолкнули растущий спрос и потребность на них.  

В пресс-службе добавили, что машину можно получить в течении 1-10 дней после заключения договора. 

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, в Узбекистане увеличилось производство легковых автомобилей в 1,1 раза. 

Согласно данным Госкомстата, с января по сентябрь 2020 года выпустили свыше 200 тысяч легковушек.

Больше всего было произведено машин марки Cobalt (155,7% к аналогичному периоду прошлого года), далее идет Nexia (101,0%), Lacetti-Gentra (136,4%), Damas (107,6%), Spark (129,9%) и Labo (116,5%).

Теги:
машина, автомобиль, производство, UzAuto Motors



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