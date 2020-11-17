UzAuto Motors будет выпускать больше авто — о каких марках идет речь

В пресс-службе заявили, что покупатели смогут забрать автомобиль в течение 10 дней.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Компания UzAuto Motors увеличила объемы производства сразу нескольких марок автомобилей: Nexia AT, Spark AT, Damas.

Отмечается, что к этому подтолкнули растущий спрос и потребность на них.

В пресс-службе добавили, что машину можно получить в течении 1-10 дней после заключения договора.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, в Узбекистане увеличилось производство легковых автомобилей в 1,1 раза.

Согласно данным Госкомстата, с января по сентябрь 2020 года выпустили свыше 200 тысяч легковушек.

Больше всего было произведено машин марки Cobalt (155,7% к аналогичному периоду прошлого года), далее идет Nexia (101,0%), Lacetti-Gentra (136,4%), Damas (107,6%), Spark (129,9%) и Labo (116,5%).