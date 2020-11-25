В Ташкенте начали закрываться центры для больных COVID-19

Закрыт распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Ташкенте закрываются некоторые распределительные центры для больных коронавирусом из-за уменьшения числа пациентов, сообщает канал Koronavirus.info.

"Закрыт распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места всегда находятся в резерве на случай роста количества заболевших.

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В центре работают 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.