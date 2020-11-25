10:44 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Реанимационное отделение во временном госпитале для пациентов с COVID-19

В Ташкенте начали закрываться центры для больных COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (973)
17 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15473240/V-Tashkente-nachali-zakryvatsya-tsentry-dlya-bolnykh-COVID-19.html

Закрыт распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Ташкенте закрываются некоторые распределительные центры для больных коронавирусом из-за уменьшения числа пациентов, сообщает канал Koronavirus.info.

"Закрыт распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места всегда находятся в резерве на случай роста количества заболевших.

Санаторий в Ташобласти перепрофилирован под клинику для пациентов с COVID-19 >>

В центре работают 250 медицинских работников. Среди них - инфекционисты, вирусологи и другие узкие специалисты. Распределительный центр также имеет необходимые средства и оборудование для проведения всех необходимых испытаний и анализов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (973)
Теги:
больницы, больница, пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента
Празднику быть: в Ташкенте собирают главную новогоднюю елку
Сказочный Ташкент: как в столице наряжают главную елку страны - видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться