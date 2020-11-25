Диджей из Казахстана стал номинантом на "Грэмми" — его ремикс побил все рекорды

Композиция Roses вошла в топ-25 чарта Billboard, а также заняла 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek вошел в число номинантов на "Грэмми-2021".

Его версия песни Roses (SAINt JHN) будет представлен в категории "Лучший ремикс". Оригинал записан в 2016 году, а ремикс — в 2019-м.

20-летний Иманбек Зейкенов — так зовут диджея Imanbek — признался, что не ожидал такого успеха.

В интервью The Flow он рассказал, что выложил в 2019-м композицию во "ВКонтакте", уже к концу года ремикс стал самым популярным на пространстве СНГ.

В 2020 году трек вошел в топ-25 чарта Billboard, считающегося пределом мечтаний любого музыканта. Также композиция заняла 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.

Затем трек Roses покорил одну из самых известных молодежных площадок — TikTok. Свои видео на композицию снимал буквально каждый пятый пользователь.

"Мне повезло. Успех моего ремикса — чистая удача, я адекватно это воспринимаю", — признался казахстанец.

По его словам, ему стали поступать коммерческие заказы от артистов на ремиксы, однако пока Иманбек отказывается, хотя музыку писать продолжает — "прежде всего, для себя".

Молодой человек также рассказал, что старается пока не тратить заработанные деньги, "чтобы просто иметь возможность не работать".

К слову, раньше Иманбек работал сигналистом на железной дороге. Он рассказал, что коллеги за него искренне радовались, когда на телевидении начали выходить сюжеты про успех композиции.

Между тем уезжать из родного города Аксу казахстанец не планирует.

"Я не рассчитывал стать знаменитым. Возможно, успех, который легко пришел, так же легко и уйдет. С этим ничего не поделаешь. Нельзя предугадать хит. Но я буду пробовать", — поделился Иманбек.

"Грэмми-2021"

Шестьдесят третья церемония награждения премией "Грэмми" состоится уже совсем скоро — 31 января 2021 года.

Рекордсменом по количеству номинаций стала Бейонсе — певица представлена в девяти номинациях, в том числе претендует на статуэтку за лучшую песню и запись года.

По шесть номинаций у кантри-поп-певицы Тейлор Свифт, рэпера Roddy Ricch и поп-певицы Дуа Липы.

В числе претендентов на награду есть и россиянин — пианист Даниил Трифонов.