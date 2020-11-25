В какие мифы о коронавирусе верят люди — ответил доктор Комаровский

Он отметил, что если раньше предрассудки касались способа передачи и истории возникновения вируса, то сейчас ложная информация касается, в основном, методов лечения недуга.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе, которые люди по каким-то причинам считают правдой.

Комаровский отметил, что в начале пандемии основной страх был насчет способа передачи вируса. В частности, многие люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы.

Часть заблуждений относится и к причинам возникновения COVID-19: специалист вспомнил, как еще недавно в Сети появлялась информация о том, что вирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Сейчас же распространяется большое количество фейков, связанных с методами лечения коронавируса.

Огромное количество ложной информации, по мнению Комаровского, связано с появлением "жутких экспертов", охотно раздающих советы по этой теме.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — заявил врач.

По его словам, есть еще отдельный бум, связанный с народными методами.

Обычно многие люди начинают в них верить после того, как сами выздоравливают: они считают, что справиться с недугом им помог, к примеру, не иммунитет, а то или иное средство, о котором затем непременно нужно рассказать в Интернете.

Ранее доктор Комаровский рассказал, какая особенность COVID-19 пугает его больше всего: когда у одних пациентов при отсутствии каких-либо симптомов тест оказывается положительным, а у других при явных признаках инфицирования — отрицательный.

Медик предположил, что дело может быть в качестве тестов, которые, по его словам, "превратились в удачную бизнес-модель".