16:17 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Коронавирус

В какие мифы о коронавирусе верят люди — ответил доктор Комаровский

© CC0 / Pixabay / Gerd Altmann
Общество
Получить короткую ссылку
24910
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/14/15219629.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15475765/V-kakie-mify-o-koronaviruse-veryat-lyudi--otvetil-doktor-Komarovskiy.html

Он отметил, что если раньше предрассудки касались способа передачи и истории возникновения вируса, то сейчас ложная информация касается, в основном, методов лечения недуга.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе, которые люди по каким-то причинам считают правдой.

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Комаровский отметил, что в начале пандемии основной страх был насчет способа передачи вируса. В частности, многие люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы.

Часть заблуждений относится и к причинам возникновения COVID-19: специалист вспомнил, как еще недавно в Сети появлялась информация о том, что вирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Сейчас же распространяется большое количество фейков, связанных с методами лечения коронавируса.

Огромное количество ложной информации, по мнению Комаровского, связано с появлением "жутких экспертов", охотно раздающих советы по этой теме.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — заявил врач.

По его словам, есть еще отдельный бум, связанный с народными методами.

Кровать
CC0 / Unsplash / Jp Valery
Доктор Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19 на дому

Обычно многие люди начинают в них верить после того, как сами выздоравливают: они считают, что справиться с недугом им помог, к примеру, не иммунитет, а то или иное средство, о котором затем непременно нужно рассказать в Интернете. 

Ранее доктор Комаровский рассказал, какая особенность COVID-19 пугает его больше всего: когда у одних пациентов при отсутствии каких-либо симптомов тест оказывается положительным, а у других при явных признаках инфицирования — отрицательный. 

Медик предположил, что дело может быть в качестве тестов, которые, по его словам, "превратились в удачную бизнес-модель".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защита по-японски: маски с бриллиантами и жемчугом - фотолента
Нагорный Карабах: как российские миротворцы следят за безопасностью в регионе?
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться