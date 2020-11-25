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Maserati

На пределе скорости: в Ташобласти иномарки пытались обогнать Maserati — видео

© CC0 / Unsplash / Spencer Davis
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15476982/Na-predele-skorosti-v-Tashoblasti-inomarki-pytalis-obognat-Maserati--video.html

В отношении участников инцидента составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространился видеоролик о гонках на иномарках в Ташкентской области, сообщили в ГУБДД МВД.

В силовом ведомстве информировали, что авторалли прошло на недавно построенной трассе, соединяющей Кибрайский и Юкоричирчикский районы с Ташкентом. Отмечается, что данный инцидент создал опасную ситуацию на дороге для других автомобилистов.

В ходе проведенного расследования стало известно, что водители Audi и Malibu-2 по взаимной договоренности и без соблюдения правил безопасности движения устроили гонку с владельцем Maserati. 

В ГУБДД МВД уточнили, что со всеми участниками противозаконного мероприятия проведена профилактическая беседа. В отношении их был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".

Теги:
МВД Узбекистана, ГУБДД, скорость, правонарушение, автогонки, Ташкентская область



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