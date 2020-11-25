На пределе скорости: в Ташобласти иномарки пытались обогнать Maserati — видео

В отношении участников инцидента составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространился видеоролик о гонках на иномарках в Ташкентской области, сообщили в ГУБДД МВД.

В силовом ведомстве информировали, что авторалли прошло на недавно построенной трассе, соединяющей Кибрайский и Юкоричирчикский районы с Ташкентом. Отмечается, что данный инцидент создал опасную ситуацию на дороге для других автомобилистов.

В ходе проведенного расследования стало известно, что водители Audi и Malibu-2 по взаимной договоренности и без соблюдения правил безопасности движения устроили гонку с владельцем Maserati.

В ГУБДД МВД уточнили, что со всеми участниками противозаконного мероприятия проведена профилактическая беседа. В отношении их был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения".